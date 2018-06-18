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В районе Барибинска перевернулась фура с пивом

Сегодня, 18:31

Как сообщается, фура слетела с дороги. О пострадавших информации нет.

Омская машина очень пострадала. Глядя на фотографии, понятно, что восстановлению не подлежит ни сама фура, ни бутылки с пивом. Водителей выжил и доставлен в больницу, о других пострадавших информации не поступало. В районе Барибинска, где и перевернулась фура, все залито пивом, поэтому сейчас там находятся представители пострадавшего груза. Произошло это на трассе Омск – Новосибирск.

На прошлой неделе в Америке также перевернулась фура с алкоголем, а именно с виски – любимым напитком американцев. Также обошлось без смертельных жертв. Однако разбитого алкоголя было настолько много, что работникам пришлось несколько часов расчищать дорогу.

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