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Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с «золотой молодёжью»

Сегодня, 14:16

В ночь с 15 на 16 июня молодые люди, чьи отцы занимают высокие должности, устроили опасные гонки. В результате четверо людей погибли, а одна девушка попала в больницу.

Стоит уточнить, что среди участников ДТП с «золотой молодёжью» была дочь топ-менеджера РМК и сын вице-президента УБРиР. По одной из версий, смертельное происшествие случилось под Екатеринбургом.

20-летние молодые люди решили отпраздновать получение диплома по направлению «международный бизнес» в одном из пансионатов. Они, будучи пьяными, сели на квадроциклы и, разогнавшись, начали ехать навстречу друг другу. Это якобы была игра, молодые люди поспорили, что проиграет тот, кто испугается и свернёт.

В итоге игры произошло столкновение, в котором погибли четыре человека. Выжила только одна девушка. Она была третьим пассажиром на квадроцикле и от удара её выкинуло на обочину. Все «гонщики» были без шлемов и защиты.

Некоторые считают, что молодые люди не играли в опасные игры, а просто ехали рядом и сцепились колёсами. Хотя от такого удара навряд ли четверо человек могут погибнуть.   

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