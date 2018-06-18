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Мотоциклисты Кемерова за месяц нарушили ПДД более 240 раз

Сегодня, 11:23

Серьёзные травмы эти участники движения могут получить даже при незначительных ДТП.

В Кемерове прошёл первый месяц операции «Мототехника» по профилактике нарушений ПДД мотоциклистами. В её рамках госинспекторы зафиксировали более 240 случаев, когда байкеры преступали закон. В частности, наиболее распространёнными нарушениями были управление транспортным средством без водительского удостоверения, страховки. Также много раз мотоциклисты попадались гаишникам без шлемов.

В ГИБДД утверждают, что водители нарушили ПДД намного больше раз, подвергая опасности себя и других участников движения, однако при этом часто оставались вне поля зрения полиции. При этом специалисты обращают внимание, что мотоциклисты – наиболее уязвимы на дороге, поскольку даже незначительная авария может обернуться для них серьёзными последствиями.

Ранее мы писали, что покровские водители избегают «писем счастья» с помощью трусов. Водители стараются всеми силами не нести ответственность за свои действия.

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