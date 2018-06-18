В Воронеже грузовик провалился под асфальт

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Горожане утверждают, что это далеко не первый подобный случай.

Состояние дорожного покрытия в Воронеже, как и во всей России, часто вызывает возмущение у автомобилистов из-за наличия большого количества выбоин, а также низкого качества асфальтного покрытия, однако в этот раз в городе произошла авария, которая вызвала у горожан настоящий испуг.

В Ленинском районе на днях образовалась огромная яма на проезжей части, куда провалился огромный грузовик. Инцидент произошёл на улице Моисеева рядом домом № 45. Под асфальт автомобиль ушёл в считанные секунды. К счастью, во время случившегося никто не пострадал. Последствия аварии удалось оперативно устранить. Чиновники данный инцидент предпочли оставить без комментария. Люди утверждают, что подобного рода происшествия происходят в Воронеже повсеместно.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге фура провалилась под асфальт. Очевидцы утверждают, что причиной тому послужил прорыв в подземных коммуникациях.