VistaNews.ru


В Воронеже грузовик провалился под асфальт

Сегодня, 11:11

Горожане утверждают, что это далеко не первый подобный случай.

Состояние дорожного покрытия в Воронеже, как и во всей России, часто вызывает возмущение у автомобилистов из-за наличия большого количества выбоин, а также низкого качества асфальтного покрытия, однако в этот раз в городе произошла авария, которая вызвала у горожан настоящий испуг.

В Ленинском районе на днях образовалась огромная яма на проезжей части, куда провалился огромный грузовик. Инцидент произошёл на улице Моисеева рядом домом № 45. Под асфальт автомобиль ушёл в считанные секунды. К счастью, во время случившегося никто не пострадал. Последствия аварии удалось оперативно устранить. Чиновники данный инцидент предпочли оставить без комментария. Люди утверждают, что подобного рода происшествия происходят в Воронеже повсеместно.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге фура провалилась под асфальт. Очевидцы утверждают, что причиной тому послужил прорыв в подземных коммуникациях.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Волгограде грузовик с песком провалился в «дырявый» асфальт

В Воронеже засняли на видео провал иномарки в яму с фекалиями

В центре Ленинска-Кузнецкого грузовик провалился под асфальт

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем