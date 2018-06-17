Трасса под Самарой усеяна зерном из-за опрокинувшейся фуры

Вчера, 23:02

На трассе Самара-Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, внедорожника и фуры с зерном. Сообщается о пострадавших.

Сегодня в час дня трасса под Самарой была усеяна зерном из-за опрокинувшейся фуры. Случилось это в результате столкновения «Лады Приоры» и грузовика, перевозящего зерно, «Скания».

Всего в происшествии пострадало три автомобиля: вышеупомянутые два и внедорожник, который занесло в кювет. Стало известно, что легковой автомобиль сильно поврежден, а его водитель госпитализирован. Остальные два водителя получили ушибы и царапины.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют причины и обстоятельства происшествия.