Два десятка велогонщиков пострадали при столкновении с авто в Бельгии

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Трое получили открытые переломы, еще четверо – сотрясение мозга, о чем сообщают местные издания. В данный момент рассматриваются версии произошедшего, среди которых – стечение непредвиденных обстоятельств.

Два десятка велогонщиков серьезно пострадали при столкновении с авто в Бельгии, среди участников провинциального чемпионата по велоспорту были также спортсмены из других стран – Нидерландов, Германии и прочих. Случился инцидент в провинции Эно, в коммуне Кольфонтен.

Сообщается, что проезжающий поблизости автомобиль, в салоне которого находились и маленькие дети, внезапно выехал навстречу велосипедистам, которые впоследствии и получили травмы. Сейчас местные власти уточняют все обстоятельства и причины событий, к процессу также привлечены правоохранители.