VistaNews.ru


Два десятка велогонщиков пострадали при столкновении с авто в Бельгии

Сегодня, 22:07

Трое получили открытые переломы, еще четверо – сотрясение мозга, о чем сообщают местные издания. В данный момент рассматриваются версии произошедшего, среди которых – стечение непредвиденных обстоятельств.

Два десятка велогонщиков серьезно пострадали при столкновении с авто в Бельгии, среди участников провинциального чемпионата по велоспорту были также спортсмены из других стран – Нидерландов, Германии и прочих. Случился инцидент в провинции Эно, в коммуне Кольфонтен.

Сообщается, что проезжающий поблизости автомобиль, в салоне которого находились и маленькие дети, внезапно выехал навстречу велосипедистам, которые впоследствии и получили травмы. Сейчас местные власти уточняют все обстоятельства и причины событий, к процессу также привлечены правоохранители.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Олимпиаде два человека пострадали от падения гигантской медали

В Нидерландах туристы из Бельгии обстреляли полицейский патруль

В Испании группа велосипедистов попала под колеса автомобиля

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем