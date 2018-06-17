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На трассе « Крым» в городе Чехов перевернулась фура с майонезом

Сегодня, 18:55

Сегодня, 17 июня в городе Чехов, Московской области, водитель фуры Mercedes не смог справиться с управлением, резко нажал на тормоза, из-за этих действий у большегруза перевернулся прицеп с майонезом.

Случилось это на 81 километре трассы. Ехала фура с майонезом в сторону Москвы. После падения были заблокированы сразу три полосы движения. Ни водитель, ни другие участники движения не пострадали. Но на место трагедии пришлось вызывать пожарных, для устранения утечки топлива.

Сотрудники ДПС организовали временный объезд аварии.

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