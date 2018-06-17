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Ройзман уверен в преступном замысле таксиста, сбившего пешеходов в центре Москвы

Сегодня, 16:14

Недавний глава Екатеринбурга, ставший после своей отставки ярым оппозиционером и критиком власти, высказал свою версию «теории заговора». Речь идет о трагическом происшествии в минувшую субботу.

Евгений Ройзман уверен в преступном умысле таксиста, сбившего пешеходов в центре Москвы. Таким образом, экс-мэр российского мегаполиса в эфире радиостанции, которая «питается» из средств государственной корпорации «Газпром», намекнул, что с Чемпионатом мира по футболу не все так гладко, как об этом говорят «кремлевские пропагандисты». Ройзман с видом эксперта разобрал действия водителя такси и пришел к выводу, что имел место умышленный наезд.

Тем не менее, допрос водителя показал, что он действительно не спал 20 часов и банально уснул за рулем. Убегал с места происшествия, потому что видел реакцию людей и предполагал, что с ним могут сделать по «горячим следам». Экспертиза проверит состояние организма водителя, сбившего на тротуаре болельщиков сборной Мексики, а также гражданку Украины и россиянку.

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