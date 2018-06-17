В Краснодарском крае загорелась маршрутка с пассажирами

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В Краснодарском крае до тла сгорела маршрутка. К счастью, пассажиры были спасены.

В Тимашевске маршрут №4 во время дороги покрылся пламенем. Как сообщают свидетели, сначала они услышали, как заискрилась коробка передач, а через время дым заполнил салон транспорта. Пассажиры быстро начали покидать маршрутку, но во время эвакуации заблокировалась автоматическая дверь. Однако горю не суждено было сбыться. Остальным пострадавшим удалось спастись из горящей маршрутки.

Полиции предстоит еще выяснить, как и из-за чего произошло возгорание. Также известно, что пару дней назад она находилась на ремонте, и только начала работать по городу. Пострадавших нет, только машина сгорела до тла.