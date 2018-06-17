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В Улан-Удэ пьяный водитель вынес головой лобовое стекло

Сегодня, 09:25

Виновник дорожно-транспортного происшествия в столице Бурятии был наказан дважды. Один раз «проведением» за езду в нетрезвом виде, а затем и автоинспекторами.

Как сообщают в коммуникационном подразделении республиканского ГИБДД, в первый выходной день в Улан-Удэ пьяный водитель вынес головой лобовое стекло, после того, как «догнал» в центе города впереди идущий автомобиль. Необходимо отметить, что в момент аварии, в машине, в которую врезался нетрезвый участник дорожного движения, находился маленький ребенок.

К счастью, обошлось без жертв. После того, как виновнику ДТП окажут необходимую медицинскую помощь в связи с открытой черепно-мозговой травмой, водитель будет наказан по закону. Кроме того, он выплатит сумму, необходимую для ремонта протараненного им автомобиля. Следствие продолжает проверять детали произошедшего инцидента. Экспертиза уже однозначно выявили у нарушителя ПДД наличие алкоголя в крови.

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