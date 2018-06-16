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Возбуждено уголовное дело против таксиста, наехавшего на мексиканских болельщиков

Сегодня, 22:20

Страшное преступление произошло сегодня днем в центре Москвы на ул. Ильинка. Пьяный таксист наехал на толпу мексиканских болельщиков.

Напомним, сегодня произошло ДТП в центре Москвы, в ходе которого таксист наехал на болельщиков из Мексики, а затем пытался сбежать с места преступления.

Стало известно, что преступник был задержан. Многие считали, что преступление было совершено умышленно, однако, данный факт не подтвердили. Текущая версия следствия такова, что водитель не справился с управлением. Виновник происшествия утверждает, что наезд произошел случайно.

Против 28-летнего уроженца Кыргызстана возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 7 человек согласно ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Стало известно, что Сергей Собянин прокомментировал ситуацию, заявив, что лично контролирует ситуацию.

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