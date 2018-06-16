В Саранске пешеходы пострадали из-за ям на дороге

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Женщина объезжала ямы на дороге, и случайно наехала на пешеходов. Автолюбительницу признали невиновной.

Саранск славится «высоким» качеством дорожного покрытия. На улице Комарова 21 марта произошел довольно необычный дорожно-транспортный инцидент. Женщина поздно заметила пешеходов, и когда попыталась затормозить, то машина попала в одну из ям, подскочила, и наехала на мужчину, переходившего дорогу. Гражданин обратился в полицию с заявлением и просьбой взыскать с женщины 50 тысяч рублей из-за ущерба. Однако пешеходу, пострадавшему от ям на дороге, это не удалось, так как он переходил дорогу в неположенном месте, а также дорожный участок был не освещен. Согласно экспертизе, водитель не смогла бы технически затормозить, чтобы избежать наезда на мужчину. Но все же жительнице Саранска пришлось заплатить 5 тысяч мужчине за моральный ущерб.