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В Ростовской области на обочине нашли мумифицированный труп велосипедиста

Сегодня, 08:21

Около полугода назад на федеральной автотрассе М4 «Дон» в Красносулинском районе неизвестный лихач насмерть сбил мужчину на велосипеде. Тело потерпевшего удалось обнаружить только сейчас.

Мумифицированный труп велосипедиста пролежал на обочине автодороги в Ростовской области с осени 2017 года. Первичный осмотр тела засвидетельствовал травму головы и перелом ноги. Рядом с местом летального ДТП правоохранители нашли велосипед, явно попавший под колеса авто. При себе у мужчины был мобильный телефон.

Следователи устанавливают личность погибшего и разыскивают сбившего его лихача. Труп велосипедиста направили в морг города Красный Сулин.

Накануне в Пролетарском районе Ростова столкнулись иномарка Volkswagen и отечественный «ВАЗ». От удара немецкая легковушка опрокинулась, однако водителю удалось избежать серьезных травм. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

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