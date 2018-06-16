В Ростовской области на обочине нашли мумифицированный труп велосипедиста

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Около полугода назад на федеральной автотрассе М4 «Дон» в Красносулинском районе неизвестный лихач насмерть сбил мужчину на велосипеде. Тело потерпевшего удалось обнаружить только сейчас.

Мумифицированный труп велосипедиста пролежал на обочине автодороги в Ростовской области с осени 2017 года. Первичный осмотр тела засвидетельствовал травму головы и перелом ноги. Рядом с местом летального ДТП правоохранители нашли велосипед, явно попавший под колеса авто. При себе у мужчины был мобильный телефон.

Следователи устанавливают личность погибшего и разыскивают сбившего его лихача. Труп велосипедиста направили в морг города Красный Сулин.

Накануне в Пролетарском районе Ростова столкнулись иномарка Volkswagen и отечественный «ВАЗ». От удара немецкая легковушка опрокинулась, однако водителю удалось избежать серьезных травм. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.