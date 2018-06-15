Водитель киевского школьного автобуса скончался прямо за рулем

Сегодня, 22:05

В автобусе находились 25 детей, которым удалось спасти жизнь благодаря тому, что преподаватель не поддался панике, и остановил транспорт самостоятельно.

Происшествие произошло утром, когда детей везли с вокзала в учебное заведение. Сообщается, что самочувствие водителя резко ухудшилось, он потерял сознание и упал на руль. Мужчине было около пятидесяти лет.

Автобус, оставшись без управления, врезался в одну из машин на дороге. Преподаватель, который сопровождал школьников, сумел остановить транспортное средство, и спас жизни детей.

На место происшествия выехала скорая помощь и подтвердила кончину водителя. К счастью, среди школьников пострадавших нет. Причина смерти 50-летнего водителя на данный момент неизвестна.

Напомним, сегодня в результате ДТП в Саратовской области пострадали девять человек. Потерпевшим была оказана скорая медицинская помощь. Некоторых доставили в больницу.