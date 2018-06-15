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В Московской области перевернулись четыре вагона с углем

Сегодня, 16:29

В пресс-служба МЖД сообщили об аварии. Возле станции Черусти, в Подмосковье с рельсов сошел поезд, с груженными углём вагонами.

Отмечается, что в настоящий момент передвижение поездов на станции приостановлено.

Сегодня днем в Московской области на станции Черусти городского округа Шатура перевернулись 4 вагона груженных углём товарного поезда. К месту аварии были направлены бригады железнодорожников для выполнения восстановительных работ, как сообщает пресс-служба Московской железной дороги. МЖД также предупреждает, что в связи с происшествием в расписание движения всех поездов, возможно, будут внесены изменения.

Недавно на Западно-Сибирской железной дороге столкнулись два грузовых поезда.

В апреле появилась информация о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес решение водителю, который на переезде протаранил пассажирский поезд.

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