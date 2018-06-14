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В Ульяновске неожиданно загорелся BMW X6

Сегодня, 19:26

Иномарка полностью сгорела. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Чрезвычайное происшествие случилось в Ульяновске на ул. Оренбургской. По словам очевидцев, автомобиль BMW X6 сначала заглох, а затем неожиданно загорелся. Огонь не щадил машину, вследствие чего она полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

На место происшествия выехала спасательная группа и ликвидировала пожар. Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в Саратове 13 июня загорелся пассажирский автобус, двигающийся по маршруту №53.По предварительным данным, возгорание могло произойти от перегрева мотора. До прибытия спасателей, возгорание пытался ликвидировать водитель автобуса, используя огнетушитель.

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