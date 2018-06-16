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Наехавший таксист на толпу людей в Москве уснул за рулём

Вчера, 22:45

Страшное ДТП в центре Москвы, которое могло закончиться с летальным исходом, произошло из-за банальной усталости водителя.

 Виновный в автокатастрофе таксист, который внезапно наехал на мексиканских болельщиков, опроверг, что был пьян, и добавил, что жутко устал, от чего выключился прямо за рулём.

28-летний уроженец Киргизии непроизвольно нажал на газ, когда уснул. До ДТП ему пришлось двое суток работать, отдыхать он успел только между заказами. После наезда, когда пришел в себя и понял, что случилось, не придумал ничего иного, как просто бежать.

Когда за ним ринулась толпа он кричал: "Не убивайте, не надо!".

Стоит напомнить, что в аварии восемь человек получили травмы, среди них - две мексиканки. Семь человек отделались легким испугом, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Сейчас водитель задержан.

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