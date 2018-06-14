В Татарстане после ДТП спрятали труп женщины за остановкой

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Поисками водителя занимается полиция, на мест не обнаружены осколки фар и обувь девушки.

В Татарстане в результате наезда неустановленного автомобиля погибла 33-летняя местная жительница. Трагедия произошла в Елабужском районе республики. За остановкой «Деревня Хлыстово» нашли труп погибшей.

Неизвестные сбили её насмерть, а затем, чтобы избежать ответственности, скрыли следы преступления, спрятав тело подальше от проезжей части. Точное время ДТП не известно, но, есть основания полагать, что трагедия произошла 10 июня. Труп погибшей с многочисленными переломами был найден на следующий день примерно в 1 часов по местному времени. На месте наезда были найдены осколки фар автомобиля, а также обувь женщины. По некоторым данным, речь идёт о машине марки Toyota. Характер полученных телесных повреждений даёт основания полагать, что водитель ехал с большой скоростью. В данный момент полиция вед т розыск преступника.

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