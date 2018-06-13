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В результате столкновения грузовика с поездом в Польше погиб человек

Сегодня, 21:17

Помимо погибшего, есть и 27 пострадавших. Информация сообщается местными СМИ.

ДТП произошло около часа дня на северо-западе Польши, когда поезд двигался по маршруту Щецин - Зелена-Гура. В результате столкновения грузовика, который перевозил пиломатериалы, с поездом в Польше погиб человек, а 27 пострадали и были доставлены в больницу, один из них с тяжелыми повреждениями. Поступила информация, что среди пострадавших машинист и около семи детей.

На данный момент рейсы поездов временно приостановлены из-за повреждений. Причины и обстоятельства столкновения выясняются. Проводятся работы над замещением движения поездов автобусами, чтобы развести людей по пунктам назначения.

Напомним, ранее уже был трагичный случай ДТП на железной дороге. Так, легковой автомобиль выехал на рельсы и был сбит поездом. В результате четыре участника ДТП погибли.

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