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В Воронеже после ДТП подрались водители

Сегодня, 14:42

Автомобилисты не могли выяснить, кто из них в данной дорожной ситуации был неправ.

В Воронеже водители автомобилей, которые угодили в ДТП, подрались прямо на месте аварии. Инцидент имел место быть по дороге в Придонской. Здесь в данный момент идёт строительство развязки. Вероятно, временные неудобства частично стали причиной ДТП. Участниками дорожной аварии стали три автомобиля: Volkswagen, Chevrolet и Lada. По словам очевидцев, виновным в данной ситуации оказался водитель немецкого авто. В то же время участники инцидента не смогли на месте мирно решить данный вопрос и просто дождаться приезда сотрудников ГИБДД.

Очевидцы утверждают, что мужчины устроили на месте потасовку, которая переросла в драку. В ходе конфликта предполагаемый виновник ДТП получил как минимум один удар в челюсть. Позже на место аварии всё же прибыли сотрудники полиции, которые принялись выяснять обстоятельства случившегося.

Это уже не первый раз, когда водители из Воронежа демонстрируют свою низкую культуру общения. Ранее мы писали, что хамство местных маршрутчиков шокировало приезжую девушку. Гостья города призналась, что её жизнь здесь была беззаботной до встречи с водителями рейсовых автобусов.

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