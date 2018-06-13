Крымский мост: Произошла первая смерть

Сегодня, 11:34

Крымский мост, с точки зрения автолюбителя, мало чем отличается от любой другой российской трассы. Разве что хорошим покрытием и отсутствием резких поворотов.

То есть ДТП на нём неизбежны. Первое из них произошло 1 июня, спустя 15 дней после того, как Крымский мост был открыт. А сейчас произошла первая смерть при аварии.

Автомобиль Peugeot 307 при спуске с моста на значительной скорости неожиданно отклонился от маршрута движения и врезался в ограждение.

Очевидцы ДТП предполагают, что водитель либо уснул, либо у него случились серьёзные проблемы со здоровьем.

Был ли в салоне ещё кто-либо, помимо него, не сообщается.