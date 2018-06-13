В Ростове у очередной маршрутки на ходу отвалилось колесо

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Проблемы технического состояния общественного транспорта остаются очень актуальными. Оно вызывает серьёзную обеспокоенность пассажиров.

В частности, в Ростове маршрутки продолжают терять свои колёса прямо на ходу. Очередной инцидент произошёл поздно вечером 12 июня с транспортным средством, следующим по маршруту №91.

Об этом сообщили очевидцы в местных соцсетях. Согласно предоставленной ими информации, очень повезло, что колесо маршрутки отвалилось в тот момент, когда она двигалась с малой скоростью.

Благодаря этому, серьёзного ДТП удалось избежать. Пострадавших нет. Однако людям пришлось выйти из салона и по темноте двигаться до следующей остановки.

Те, кто проживают в Ростове, возмущены, в каком состоянии находится городской общественный транспорт. Они просто боятся каждой поездки, опасаясь за свою жизнь.

Аналогичный случай потери колеса маршрутки произошёл в Ростове неделю назад, 5 июня. Тогда его местом стала улица Береговая. Это также случилось вечером в час пик.

Жители города сообщают, что маршрутки уже давно не располагают достаточным удобством и напоминают банки с кильками. А та манера вождения, которую демонстрируют их водители, их ещё и «взбалтывает». Многие стали предпочитать пользование автобусами.