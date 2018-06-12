Сегодня, 16:56

О трагическом происшествии сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предварительно известно, что среди погибших не было детей, однако их личности пока не раскрыты.

Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете под Самарой, произошла трагедия на трассе в Борском районе. В данный момент не известно, по какой причине произошло опрокидывание транспорта, однако никто из находящихся в автомобиле участников дорожного происшествия не выжил.

Сообщается также, что правоохранительные органы и судмедэксперты уже приступили к выяснению причин и обстоятельств гибели людей. Транспортное происшествие могло случиться ночью, когда на трассе не находилось других автомобилей, однако другие детали пока не известны.