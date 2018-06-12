VistaNews.ru


Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете под Самарой

Сегодня, 16:56

О трагическом происшествии сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предварительно известно, что среди погибших не было детей, однако их личности пока не раскрыты.

Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете под Самарой, произошла трагедия на трассе в Борском районе. В данный момент не известно, по какой причине произошло опрокидывание транспорта, однако никто из находящихся в автомобиле участников дорожного происшествия не выжил.

Сообщается также, что правоохранительные органы и судмедэксперты уже приступили к выяснению причин и обстоятельств гибели людей. Транспортное происшествие могло случиться ночью, когда на трассе не находилось других автомобилей, однако другие детали пока не известны.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве нашли тела двух привязанных друг к другу подростков

Под Самарой автоледи устроила смертельное ДТП с бензовозом

Под Новосибирском произошло столкновение двух поездов

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем