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В Питере произошло массовое ДТП с участием 5 машин

Сегодня, 19:31

Из-за масштабной аварии, на улице образовалась многокилометровая пробка. Сведения о раненых пока что уточняются.

На Октябрьской набережной случилась ужасная авария, несколько машин столкнулись по неизвестным причинам. Между Приневской и Русановской улицах произошло лобовое столкновение 5 автомобилей. На месте дорожного происшествия дежурят сотрудники медицинской службы.

Водителям приходится объезжать место аварии по встречной им полосе, из-за чего образовалась пробка длиной в несколько километров. Сведенья о пострадавших пока что неизвестны, причины аварии уточняются.

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