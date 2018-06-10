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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Сочи в тоннеле перевернулась «Газель». Инцидент имел место быть днём 10 июня. Микроавтобус проезжал по дублеру Курортного проспекта. На месте событий в настоящее время работают специалисты. В частности, очевидцы утверждают, что возле места аварии стоят автомобили ДПС и скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится разбирательство, поскольку доподлинно, что произошло, не известно. По предварительным данным, аварий обошлась без пострадавших. Движение на данном участке не перекрыто, но осуществляется с затруднением.

Ранее мы писали, что в Ростовской области на трассе перевернулся зерновоз. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.