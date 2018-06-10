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В Пензе машина «Яндекс Такси» попала в ДТП

Сегодня, 15:30

Водитель не справился с управлением и врезался в ограждения. Обстоятельства выясняются.

Сегодня в 06:30 в Пензе на ул. Калинина машина «Яндекс Такси» попала в ДТП. Водитель не справился с управлением транспортом и въехал в ограждение между дорогой и газоном. Фото с места происшествия выложили очевидцы в группу «ВКонтакте». На место аварии прибыли врачи скорой помощи. На данный момент информация о состоянии водителя отсутствует, однако известно, что машина получила серьезные повреждения, в особенности передняя ее часть.

Некоторые пользователи не удивлены подобному происшествию, утверждая, что случаев ДТП именно с этой службой такси достаточно много. Некоторые объясняют это усталостью водителей, ведь они работают круглые сутки «за гроши». Другие объясняют частоту аварий тем, что самих машин у данного сервиса много, поэтому и вероятность несчастного случая выше.

Сотрудниками госавтоинспекции выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора произошла авария, вследствие которой 4 человека погибли, а 8 получили серьезные травмы.

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