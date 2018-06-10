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В Уфе «семёрку» разорвало на части, один человек погиб

Сегодня, 10:05

Трагедия произошла сегодня утром в микрорайоне Шашка.

В Уфе ВАЗ-2107 протаранил на скорости служебный автомобиль «Росгвардии», в результате чего погиб один человек. По словам очевидцев, «семёрку» после столкновения отбросило в электроопору, где её разорвало на части. Инцидент имел место быть сегодня утром, 10 июня, в микрорайоне Шашка. По данным региональной прессы, в момент аварии в салоне легкового авто находились три человека, один из них от полученных травм скончался, ещё двое были доставлены в медучреждения, об их состоянии пока ничего не сообщается. Между тем, в полиции уже начали проверку по факту случившегося. В данный момент устанавливаются все обстоятельствах трагедии.

Ранее мы писали, что под Орлом поезд протаранил пассажирский автобус, в результате чего три человека погибли. По некоторым данным, водитель автомобиля хотел «проскочить» через переезд.

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