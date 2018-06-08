В Ростове из-за столкновения автобуса и легковушки образовалась огромная пробка

Сегодня, 09:05

Улица Нансена в донской столице «остановилась» на долгое время из-за ДТП. Автомобили выстроились в многокилометровый затор, передвигаясь со скоростью не более 3 км/ч.

Из-за столкновения автобуса и легковушки на одной из самых оживленных автотрасс в Ростове образовалась огромная пробка. ДТП случилось прямо на середине моста, «остановив» улицу Нансена. Долгое время дорожная полиция ликвидировала последствия аварии, пока водителям приходилось двигаться со скоростью не более 3 км/ч.

Информации о потерпевших и виновнике столкновения не поступало.