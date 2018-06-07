Под Волгоградом тяжёлая техника давит своих водителей

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Инциденты произошли на территориях Калачевского и Камышинского районов. К ДТП привело опасное вождение и несоблюдение мер предосторожности.

Следствием этих ДТП под Волгоградом стало то, что тяжёлая техника показала, что «успешно» давит своих водителей. Один эпизод закончился трагически. Информация представлена пресс-службой полиции региона.

На территории Калачевского района неустановленный механизатор ехал на тракторе Е-25 в направлении к станице Клетская от хутора Голубинского-2.

От него он смог продвинуться по грунтовой дороге лишь на 1 километр. После этого тяжёлая техника опрокинулась. Двери трактора были не закрыты и мужчина выпал из него. Кабина упала сверху. Смерть была мгновенной.

Второй эпизод с ДТП под Волгоградом случился в Камышине. Там машинист экскаватора ЭО-33211А занимался выполнением работ на улице Металлургов рядом с домом №17.

56-летний мужчина не предпринял всех мер, чтобы тяжёлая техника не начала двигаться самопроизвольно. Как итог, экскаватор наехал на него. К счастью, смертельного исхода в этом ДТП не последовало. Травмированный срочно доставлен в местную больницу.