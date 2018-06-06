В Ростовской области на трассе перевернулся зерновоз

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Водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры. Пострадавших нет.

Днем 6 июня в Ростовской области на трассе М4-«Дон» перевернулся зерновоз. В результате вся трасса была «усеяна» зерном, как отмечают очевидцы происшествия. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось, а зерно рассыпалось по проезжей части.

На участке происшествия образовался затор. Водителю пришлось ликвидировать последствия аварии, путем сбора зерна с помощью специального оборудования. К счастью, пострадавших нет.

Данное происшествие стало поводом к ироническим замечаниям. Многие очевидцы и пользователи сети отмечают, что теперь трасса является раем для птиц, а также недоумевают, почему не налетели голуби. Некоторые же обрадовались тому, что жителям окрестных сел будет чем накормить «скотинку».