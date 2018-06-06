Командир ДНР «Воха» разбился в Донецке

Сегодня, 15:47

Разбившийся Владимир Жога попал в ДТП вместе со своей спутницей. Девушка скончалась прямо на месте происшествия, а вот её спутник попал в больницу в очень тяжёлом состоянии.

Командир батальона «Спарта», который возглавил его после уничтожения «Моторолы», разбился в Донецке на площади Свобода. Он решил полихачить на своём мотоцикле. В этот момент микроавтобус Mercedes Sprinter исполнял манёвр, при этом сам водитель в этот момент был не внимательный и не убедился в безопасности своих действий. В этот момент боевик из «самопровозглашённой» врезался в него на скорости вместе со своей спутницей.

В итоге девушка скончалась на месте, а вот сам «Воха» попал в больницу в очень тяжёлом состоянии.