В Петербурге водитель «Яндекс.Такси» на КАД трижды врезался в отбойник

Сегодня, 11:01

Когда пассажирка вышла, водитель запечатлел повреждения и уехал. Во время движения таксист резко менял скорость от 40 до 160 километров в час, также он не включал сигнал поворота.

В Петербурге мужчина стал свидетелем того, как на КАД водитель службы «Яндекс.Такси» трижды врезался в отбойник. Помимо этого, он резко менял скорость от 40 до 160 километров в час и не включал сигналы поворотов, из-за чего стал потенциально опасным объектом для других автомобилей.

Очевидец позвонил в «112» и рассказал об увиденном, в результате с ним позже созвонился сотрудник ГИБДД и уточнил, где находится таксист. Когда инспектор услышал, что дебошир сворачивает на Красное село, заявил, что это не его участок и прекратил разговор. Странная поездка закончилась тем, что пассажирка покинула салон, а водитель запечатлел повреждения и покинул КАД.