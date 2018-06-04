В Екатеринбурге произошла авария, 24 человека пострадали

Сегодня, 17:05

Сегодня в Екатеринбурге произошла авария при участии автобуса. 24 человека, в том числе 3 подростка, пострадали в результате ДТП.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Свердловской области, на 7 километре Сибирского тракта столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и маршрутный автобус №64. Авария произошла в 16:00 по местному времени (14:00 мск).

Сейчас проверкой выполнения требований, установленных федеральным законодательством и регулирующих правила пассажироперевозок в транспорте общественного назначения в связи с ДТП с автобусом в Екатеринбурге, занимается прокуратура города. Сотрудники дадут оценку легитимности перевозки людей автобусом, который стал участником ДТП, изучат также работу органов по контролю и надзору за эксплуатацией транспортных средств. Известно, что маршрутный автобус свалился в кювет и опрокинулся. На момент происшествия в нем находились 30 пассажиров. Сведения о погибших пока не поступали.

Из автобуса людям помогали выбираться прибывшие пожарные. Специалисты МЧС оказывают пострадавшим психологическую помощь.

Валерий Горелых, который является руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, сообщил, что состояние 3 пассажиров оценивается как тяжелое, а двое от госпитализации отказались.