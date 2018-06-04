Грузовик с асфальтом перевернулся и загорелся на КАД в Петербурге

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Днем 4 июня груженная фура опрокинулась на бок и вспыхнула на кольцевой автодороге рядом с «Мегой Парнас».

ДТП на КАД в Петербурге создало 2-км пробку, продолжающую расти в реальном времени. Грузовик с асфальтом перевернулся и загорелся, служб спасения все еще нет на месте ЧП, объехать воспламенившуюся фуру удается со скоростью движения не больше 7 км/ч, рассказывают очевидцы.

Источник фото: «ВК»-паблик «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

По соцсетям и YouTube распространились фото и видео с места «огненной» аварии.

МЧС Ленинградской области прокомментировало ДТП на КАД рядом с «Мегой Парнас», констатировав выезд для ликвидации огня двух цистерн 147-й Пожарно-спасательной части Северной столицы.