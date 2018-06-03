Под Иркутском 17-летний водитель автобуса устроил ДТП

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По предварительным данным, парень ехал в посёлок Урик вместе с четырьмя пассажирами. В итоге он не справился с управлением и все находящиеся в микроавтобусе люди получили травмы.

ДТП произошло под Иркутском на Александровском тракте возле областного центра. В полученных сообщениях указывается, что там 17-летний водитель автобуса Toyota Town Ace вместе со своими товарищами в возрасте от 15 до 18 лет направлялся в посёлок Урик. В полиции сообщили, что юный автолюбитель в один момент потерял управление, в результате чего микроавтобус выехал в кювет и опрокинулся.

Сам же 17-летний парень и его 18-летний товарищ получили ушибы и ссадины, а вот три его пассажира в возрасте от 15 до 17 лет были госпитализированы. Состояние двоих из них оценивается, как тяжёлое.

Уточняется, что подросток тайно похитил ключи от автобуса у своего отчима.