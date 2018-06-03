В Киргизии в ДТП разбилась «Мисс мира»

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В МВД страны рассказали, что авария произошла вчера, 2 июня, поздним вечером в Иссык-Кульской области в селе Чок-Так. Там одна из красивейших женщин мира Сания Шакирова ехала в такси. Водитель потерял управление и съехал с трассы.

В итоге ДТП произошло в 21:10 по местному времени. Сама же «Мисс мира» разбилась и погибла прямо на месте аварии, а вот водителя доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии.

30-летняя Сания Шакирова из Киргизии выигрывала титул «Мисс мира» в городе Нячанг Камране во Вьетнаме. Там с 28 марта по 4 апреля прошёл известный конкурс «Universe Beauty 2018».

Сания Шакирова воспитывала троих детишек и была в разводе. Она много лет жила в Москве. Там изначально она занималась работой в сфере красоты, но в итоге стала очень успешна. Считается, что её услугами пользовалась многие звёзды шоу-бизнеса, начиная от Бузовой и Бородиной, заканчивая Авраамом Руссо. Из российской столицы в Бишкек женщина вернулась всего полтора года назад, открыв в Москве пару салонов красоты.