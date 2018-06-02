В Красноярске пьяный водитель попал в ДТП и притворился пассажиром

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30-летний водитель «Мазды» пьяным сел за руль и съехал в кювет. Мужчина пытался выдать себя за пассажира.

30-лений водитель не справился с управлением «Мазды», сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Последствием недобросовестного отношения к ПДД стало то, что автомобиль съехал в кювет.

По прибытию сотрудников полиции водитель сидел на месте пассажира и, с трудом подбирая слова, утверждал, что не помнит лицо, которое было за рулем, а сам он в дороге спал. Однако все документы указывали на то, что именно он является владельцем машины.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предполагается, что водитель не был пристегнут и в результате ДТП его перекинуло на соседнее сидение. Придя немного в себя виновник происшествия, по всей видимости, решил смягчить наказание и придумал такую историю.

Пострадавший доставлен в медучреждение с незначительными травмами и ушибами.