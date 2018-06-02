Во Владивостоке на Золотом мосту автомобиль столкнулся с лошадью

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Ущерб от действий животного пока не оценён. По факту случившегося проводится проверка.

ДТП с лошадью произошло днём 2 июня во Владивостоке. Здесь на Золотом мосту парнокопытное лягнуло проезжающий мимо автомобиль. Машина получила механические повреждения. Несмотря на то, что большого вреда действиями животного принесено не было и препятствий для движения транспорта не осуществлялось, сотрудники ГИБДД всё же оградили место происшествия специальными конусами. Местная пресса пишет, что инцидент произошёл, когда двое мужчин переводили лошадей через мост. Животные работали «аттракционами» в местах массового отдыха людей, однако, несмотря на это, всё ещё не привыкли к шуму. Одно из транспортных средств испугало лошадь, которая лягнула машину. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области лошадь убила 6-летнего мальчика. Ребёнок не имел шансов на спасение.