Под Сыктывкаром автобус протащил пенсионерку, зацепившуюся тростью

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Пожилая женщина «проехала» по асфальту несколько метров, прежде, чем водитель остановил транспортное средство.

Под Сыктывкаром пенсионерку по земле протащил автобус, за створки дверей которого она зацепилась тростью. Инцидент произошёл накануне вечером в 18:30 по местному времени в посёлке Краснозатонском. 78-летняя женщина вышла из салона транспортного средства, однако не успела убрать из дверного проёма палку, на которую опиралась. Створки закрылись и водитель начал движение, не заметив зацепившуюся за автобус старушку. В итоге женщину протащило несколько метров по асфальту, пока пассажиры не сообщили мужчине, управлявшему транспортом, что произошло. К счастью, пострадавшая отделалась незначительными синяками и ушибами. Между тем, сотрудники ГИБДД уже отреагировали на инцидент и составили на водителя протокол об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области пьяная автоледи 200 метров везла мужчину на капоте. Женщина сперва наехала на пострадавшего, а после попыталась скрыться с места происшествия, попутно стараясь сбросить человека со своего авто.