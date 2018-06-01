Крымский мост: Есть первое ДТП

Сегодня, 10:36

Возведённая через Керченский пролив грандиозная переправа продолжает оставаться в центре новостных событий. При наличии такого движения транспорта без ДТП никак не могло обойтись.

Крымский мост функционирует уже 16 суток. Сегодня на нём произошло первое ДТП. Оно не повлекло за собой тяжёлых последствий. Сообщение об этом сделано пресс-службой ФКУ Упрдор «Тамань», это заказчик строительства.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошёл через километр после въезда на Крымский мост со стороны Тамани.

Там водитель легкового автомобиля пренебрёг требованиями о соблюдении дистанции и столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров. Пострадавших нет. Ограничений в движении это ДТП не вызвало.

Основными нарушениями ПДД на мосту являются остановки и превышения по скоростному режиму. Главная причина остановок – это поломки. Потребовалась эвакуация 17 автомобилей. В то же время отмечается постепенное сокращение количества нарушений ПДД на мосту.