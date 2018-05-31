На Дороге жизни в Ленобласти автоледи 200 метров везла мужчину на капоте

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Пострадавший пытался разбить кулаком лобовое стекло, чтобы остановить обезумевшую женщину.

Во Всеволжском районе Ленобласти автоледи на Mercedes сбила мужчину. Женщина везла пострадавшего на капоте по Дороге жизни 200 метров. Информация о данном происшествии появилась сегодня днём в местном сегменте социальных сетей. Очевидцы утверждают, что автомобилистка была изрядно пьяна, что было видно по её манере вождения. В определённый момент, двигаясь по известной магистрали, автоледи совершила наезд на мужчину. Тот в результате удара оказался на капоте движущегося авто, однако женщина не торопилась останавливать иномарку. Пытаясь спастись, пострадавший принялся бить по лобовому стеклу Mercedes кулаками, однако добраться до салона ему так и не удалось. Через какое-то время он не удержался и упал на дорогу. Виновница ДТП сразу же скрылась с места происшествия. Сейчас её поисками занимается полиция. О состоянии мужчины пока ничего не известно.

Ранее мы писали, что в Тюмени сняли на видео, как Skoda Rapid сбила двоих детей на пешеходном переходе. Водитель иномарки, в отличии от остальных автомобилистов, не предоставил возможность малолетним пешеходам перейти проезжую часть и на скорости наехал на них.