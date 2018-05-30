В Подмосковье в ДТП грузовика и автобуса пострадали трое детей

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На 18 км автодороги А103 возле поселка Восточный пострадали пять человек: двое взрослых, остальные – несовершеннолетние. Столкнулись автомобили около 11:52. Очевидцы рассказывают подробности инцидента.

В Подмосковье в ДТП грузовика и рейсового автобуса пострадали трое детей. Их доставили в больницу. Очевидцы рассказывают, что ситуация стала неожиданностью для всех.

Детали события выясняют специалисты областного главка полиции. Состояние здоровья пострадавших находится под пристальным вниманием профессионалов.