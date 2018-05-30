Сегодня, 09:02

В ГИБДД подтвердили, что две девушки 20 и 25 лет не смогли разъехаться около 10:45 на пересечении улиц Советская – Савельева. Toyota не пропустила Mercedes, в результате подвергли опасности прохожих и других автомобилистов.

В Кургане две неопытные автоледи за рулем спровоцировали ДТП. Сотрудники ГИБДД провели анализ ситуации и пришли к выводу, что ситуацию столкновения спровоцировала 20-летняя водитель автомобиля Toyota. Девушка не пропустила по главной дороге машину 25-летней автоледи. В результате упорства неопытных девушек, едва не пострадали прохожие.

В результате ДТП в городе уменьшилось количество знаков «Пешеходный переход». В результате ДТП составлен протокол.