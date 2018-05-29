В Будапеште украинский автобус протаранил ограничитель высоты

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ДТП имело место 28 мая, в ходе аварии у транспортного средства повредился весь второй этаж.

В Будапеште большой автобус, который ехал со стороны Украины, ударился в ограничительный знак высоты, в ходе аварии пострадали несколько десятков человек, находящихся в салоне.

"Автобус из Украины, ехавший в сторону аэропорта Ферихедь 28 мая недалеко от 18-го района, ударился в четырёхметровый ограничительный знак высоты. В результате удара автобусу снесло почти весь второй этаж", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в салоне находились примерно полсотни человек, из них 29 пострадали, 8 пассажиров госпитализировали с травмированием тяжёлой степени.

Раньше источники сообщали, что в Белоруссии автобус, в котором находились дети из футбольной команды с Украины, попал в аварию.