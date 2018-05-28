Сегодня, 11:06

Водители РФ продолжают пренебрегать ПДД, совершая их нарушения даже на самых «серьёзных» знаках. Зачастую, следствием этого являются пострадавшие.

Сегодня в Кемерове женщину сбили прямо на пешеходном переходе. При этом перед водителем не было никаких препятствий для обзора того, что происходит на дороге.

Женщину сбили в Кемерове рядом с торговым центром «Семёрка». Она в этот момент шла по «зебре» в месте, где пересекаются улица Рукавишникова и проспект Ленина.

Очевидцы сообщают, что водитель Lada, который её сбил, вызвал медиков и правоохранителей, которые прибыли очень оперативно.

Насколько тяжелы травмы пострадавшей, пока не известно.

В то же время ГАИ в Кемерове в очередной раз обратилась с призывом к водителям – снижать скорость на пешеходном переходе, а к прохожим – быть бдительными, следуя по нему.