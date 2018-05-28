В Нальчике яма на дороге заставила водителя разрыдаться

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Дважды за один месяц владелец иномарки, менял резину на колесах, проезжая по улице, названной в честь великого русского поэта. Улица Пушкина становится кошмаром для автовладельцев столицы Кабардино-Балкарии.

В Нальчике яма на дороге заставила водителя буквально разрыдаться, когда он в очередной раз порвал резину на колесах. Своим огорчением житель поделился в социальных сетях и получил немало сочувственных откликов от «товарищей по несчастью». Пользователи с негодованием пишут о том, что в городе проблемой дорог никто не хочет заниматься. Такое впечатление, будто чиновники городской администрации прилетают в мэрию на вертолетах.

Кроме того, в Нальчике продолжаются массовые кражи канализационных люков, что в разы увеличивает опасность дорожно-транспортных происшествий и травмирования пешеходов. Напомним, в нынешнем году одним из приоритетов при составлении расходной части государственного бюджета стало развитие дорожной инфраструктуры. В регионах, тем не менее, пока это никак не проявляется.