На севере Москвы пассажирский автобус попал в ДТП

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Инцидент произошёл утром 27 мая на Петровско-Разумовской аллее.

На севере Москвы в ДТП попал пассажирский автобус. Транспортное средство столкнулось с легковым авто. Обстоятельства и детали дорожного инцидента пока не известны. Информацию уже подтвердили в столичном управлении ГИБДД. Там, в частности, уточнили, что в ходе столкновения автомобили получили незначительные механические повреждения. Также в ведомстве добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. В данный момент проводится разбирательство.

Ранее мы писали, что в Псковской области автобус с детьми попал в ДТП. Инцидент произошёл в Струго-Красненском районе. По факту случившегося полиция начала проверку.

Также мы недавно писали, что в Новосибирской области мертвый водитель на грузовике устроил ДТП. Бесконтрольное транспортное средство протаранило другое авто.