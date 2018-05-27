В Москве в ДТП со стоящим грузовиком пенсионер получил смертельные травмы

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В Новогиреевском районе столицы водитель Renault Logan врезался в стоящий автомобиль MAN с полуприцепом.

В Москве на улице Кусковская, 16 утром произошло ДТП со смертельным исходом. В полицию сообщили очевидцы происшествия. Представитель Главного управления МВД сообщил, что управлявший Renault Logan пенсионер 1936 года рождения не справился с управлением, что привело к столкновению с припаркованным у края проезжей части дороги грузовиком MAN с полуприцепом. Итогом данной аварии на востоке столицы стала гибель водителя легковой машины, который получил смертельные травмы.

Прибывшие на место трагедии инспекторы ГИБДД начали проверку по статьям 144 и 145 УПК РФ. О владельце грузовика ничего не сообщается.