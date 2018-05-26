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Под Красноярском произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи

Сегодня, 18:19

Возле деревни Кубеково «скорая помощь» столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Есть погибшие.

Очевидцы рассказали, что вследствие аварии пострадали несколько человек. В скоре их госпитализировали, однако врачам не получилось их спасти, и они умерли от полученных травм. Ужасные кадры с места аварии опубликованы в соцсети «ВКонтакте». Пока что сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто виноват и какое число погибших в аварии.

Ранее произошла авария возле Минусинска с участием фуры и бетономешалки. Водитель фуры погиб на месте.

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