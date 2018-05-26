В Новосибирске фура столкнулась с маршруткой

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Очевидец сообщил, что в Новосибирске на Бердском шоссе возле станции «Звёздная» большая фура протаранила маршрутку. Есть пострадавшие.

В социальную сеть «ВКонтакте» попала запись с видеорегистратора, на котором была запечатлена авария в Новосибирске на Бердском шоссе. Водитель маршрутки, попав между двумя большими фурами возле станции «Звёздная», решил перестроиться с первой полосы на вторую, однако водитель фуры не придал этому значения и не пропустил его. Как результат, фура задела хвост маршрутки. От удара у пассажирской газели выбило стекло задней двери. Есть сведения, что вследствие ДТП есть пострадавшие. Более подробная информация о случившемся уточняется.

Пользователи Сети заметили, что в субботу фура не должна была быть достаточно гружённой, а потому маршрутке и пассажирам ещё повезло. Есть версия, что в ДТП виновен водитель пассажирской ГАЗели, который был увлечён подсчетом денег, а не ситуацией на дороге и только в последний момент включил поворотник. По второй версии виноват водитель фуры, который не соблюдал допустимую дистанцию.